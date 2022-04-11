المفوضية الأوروبية تستعد لحظر النفط الروسي

قال وزراء خارجية إيرلندا، ليتوانيا، وهولندا إن المفوضية الأوروبية تجهز لحزمة عقوبات جديدة على روسيا من بينها فرض حظر على النفط الروسي.

وأشار وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني إلى أن الاتحاد الأوروبي ينفق مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وقال إن هذه الأموال تمول الحرب على أوكرانيا لذلك يجب قطع هذا التمويل.

وأيد وزيرا خارجية هولندا وليتوانيا كلام الوزير الإيرلندي، موضحيْن أن النفط الروسي يشكّل ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، وأن حظره سيكون وسيلة مهمة للضغط على روسيا لوقف قصف المدن الأوكرانية.

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