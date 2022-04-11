إيران تطالب برفع بعض العقوبات قبل توقيع الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان، الرئيس الأميركي جو بايدن لإبداء حسن النية وتخفيف العقوبات عن بلاده قبل توقيع الاتفاق النووي.

واتهم حسين أمير عبد الهيان الوفد الأميركي بتقديم طلبات مبالغ فيها وخارج إطار الاتفاق.

وأكد الوزير الإيراني عدم وجود مصلحة لبلاده في التفاوض مع أميركا بشكل مباشر، وأشار إلى أن الفريقين كانا على وشك التوصل إلى نتائج في المحادثات التقنية، قبل أن تفرض الحرب الروسية الأوكرانية بعض المتغيرات.

وكانت المفاوضات قد استأنفت بين الجانبين بعد تخطي عقبة روسية مفاجئة أدت إلى وقف التفاوض في بداية مارس الماضي.

يذكر أن قضية تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” على قائمة الإرهاب تقف حجر عثرة في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

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