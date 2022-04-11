استشهاد شاب من مدينة جنين متأثرا باصابته برصاص الاحتلال امس.

جنين 11أبريل 2022 (وال) – استشهد شابا فلسطينيا اليوم الإثنين من الحي الشرقي من مدينة جنين ، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أمس.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب محمد حسين زكارنة (١٧ عاما) اصيب برصاصة متفجرة في الحوض ، اطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الصهيونية التي تسللت الى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة ، ما أدى لإصابته بتهتك في الأوعية الدموية ، ما أحدث نزيفاً حاداً تطلَّب تزويده بثمانين وحدة دم إضافة إلى الصفائح ، ولم تنجح كافة الجهود الطبية في إنقاذ حياته.

يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها وممارساتها القمعية والانتقامية ضد الفلسطينيين وذلك بقرار سياسي اتخذه رئيس حكومة الاحتلال .

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