فرنسا تطرد 6 دبلوماسيين روس بتهمة التجسس

طردت فرنسا 6 “دبلوماسيين” روس قالت وزارة الخارجية الفرنسية-الإثنين- إنهم أشخاص غير مرغوب في وجودهم ويتظاهرون بأنهم دبلوماسيين.

وتأتي هذه الخطوة من السلطات الفرنسية بعد إنهاء تحقيق لأجهزة المخابرات الداخلية، أسفر عن “أنهم يعملون ضد المصالح الوطنية الفرنسية”، من خلال عملهم في السفارة الروسية في باريس- وفقاً لوزارة الخارجية، التي أوضحت في بيان، أن الأمر يتعلق بعملية “غير شرعية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على الأراضي الفرنسية”.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على طرد الروس الستة بأن “روسيا سترد على نحو مناسب”-وفقاً لما نقلته وكالة تاس للأنباء.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد طردت خلال شهر أبريل الجاري 35 دبلوماسياً روسياً، ضمن تحرك أوروبي شامل، مؤكدةً أنهم يعملون أيضاً ضد مصالح فرنسا، كما طردت العديد من الدول الأوروبية الأخرى منها النمسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا وسلوفينيا الكثير من الدبلوماسيين الروس منذ بدء الحرب في أوكرانيا، فيما طردت الولايات المتحدة الأميركية في مطلع الشهر الماضي 12 عضواً من الدبلوماسيين الروس بالأمم المتحدة.

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