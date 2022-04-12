ليبيا نيوز

وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية يكشف عن قرب الإعلان عن خطة (عودة الحياة) في القطاع الصحي من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك