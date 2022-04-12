الشركة العامة للكهرباء تحذر من انتشار ظاهرة الاسراف في استخدام الإضاءة في الشوارع والمحال التجارية.

طرابلس 11 ابريل 2022م ( وال ) -ناشدت الشركة العامة للكهرباء جميع المواطنين التقليل من استخدام الإضاءة والاكتفاء بما يحتاجونه وذلك للمساهمة في التقليل من استهلاك التيار الكهربائي.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين إن الإسراف في استخدام الإضاءة ظاهرة انتشرت في كثير من المحال التجارية، كما نشاهده جلياً وبشكل ملحوظ أثناء التجول بالمحال التجارية والأسواق والصالات ومعارض السيارات.

وأكدت الشركة أن تشغيل الكشافات والمصابيح بأعداد كبيرة وبشكل مستمر أثناء فترة النهار وساعات متأخرة من الليل سيساهم في هدر الطاقة ورفع معدلات الاستهلاك.

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