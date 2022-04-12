ليبيا نيوز

إحباط محاولة تهريب وقود على طريق القريات – الشويرف.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 ابريل 2022م (وال) ـ أعلنت المنطقة العسكرية الغربية أمس الأحد عن إحباط محاولة تهريب وقود طريق القريات – الشويرف.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الغربية “إن سرية الشويرف التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تمكنت من ضبط شاحنة تهريب وقود سعة 20 ألف لتر، إثر نصب كمين محكم لها على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة القريات أثناء فترة الإفطار”.

وأضاف أن السرية قامت بإنقاذ سائق شاحنة بعد تعرضه لحادث سير على الطريق العام الرابط بين القريات – الشويرف.

وأوضح أن أفراد السرية قاموا بإسعاف السائق إلى مستشفى القريات وحصر وحفظ أمواله البالغة قيمتها 16 ألف دينار، وتسليمها إلى أهله بعد حضورهم.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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