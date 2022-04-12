ليبيا نيوز

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولى والمنظمات يجتمع مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدنى بالمجلس الرئاسى .

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 12  أبريل 2022   (وال)- بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات”  عمر  كتي ”   مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدنى بالمجلس الرئاسى   ” عبدالحق القريد و نائبه  ” فرج الفزانى ” سبل تعزيز دور المجتمع المدنى  ، و التعاون  الجاد بين المفوضية و الوزارات والمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بتطوير عمل المجتمع المدنى بما يحفظ قيم وتقاليد المجتمع الليبى وسيادة الدولة الليبية.

 وأتفق الجانبان علي ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا و توحيد الجهود الوطنية لدعم المجتمع المدني في ليبيا بما يتماشى مع القيم الوطنية والإسلامية.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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