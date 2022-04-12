بلينكين: نراقب زيادة معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في الهند

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تراقب ما وصفه بارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في الهند من قبل بعض المسؤولين، في توبيخ مباشر نادر من جانب واشنطن لسجل حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية.

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة تتواصل بانتظام مع شركائها الهنود بشأن هذه القيم المشتركة (لحقوق الإنسان)، ولهذا الغرض، فإنها تراقب بعض التطورات الأخيرة المثيرة للقلق في الهند، بما في ذلك ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض مسؤولي الحكومة والشرطة والسجون.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ.

ولم يخض بلينكين في التفاصيل، ولم يعلق سينغ وجيشانكار ، اللذان تحدثا بعد بلينكين في المؤتمر الصحافي، على قضية حقوق الإنسان.

جاءت تصريحات بلينكين بعد أيام من شكوك النائبة الأميركية إلهان عمر في تردد الحكومة بشأن انتقاد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن حقوق الإنسان.

ويقول منتقدو مودي إن حزبه القومي الهندوسي الحاكم عزز الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.

منذ وصول مودي إلى السلطة، شنت الجماعات الهندوسية اليمينية هجمات على الأقليات بدعوى أنها تحاول منع تغيير المعتقد، وأقرت عدة ولايات هندية قوانين مناهضة لتغيير المعتقد تتحدى الحق الدستوري في حرية المعتقد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا