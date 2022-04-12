ليبيا نيوز

المنقوش تبحث هاتفيا مع نظيرها الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين .

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 ابريل   2022 ( وال ) –   تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي  ” نجلاء المنقوش”  اتصالًا هاتفيًا من نظيرها الإماراتي عبدالله بن زايد، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

 وحسبب  بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع  الفيسبوك ، الإثنين قدم بن زايد التهاني بمناسبة شهر رمضان ، متمنيًا للشعب الليبي التقدم والسلام والاستقرار،.

 من جانبها ،  أعربت المنقوش، عن خالص شكرها وامتنانها للتهنئة الكريمة بمناسبة الشهر الكريم ، متمنية لدولة الإمارات العربية حكومة وشعباً كل التقدم والاستقرار والازدهار.

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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