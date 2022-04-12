المنقوش تبحث هاتفيا مع نظيرها الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين .

طرابلس 12 ابريل 2022 ( وال ) – تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش” اتصالًا هاتفيًا من نظيرها الإماراتي عبدالله بن زايد، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسبب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع الفيسبوك ، الإثنين قدم بن زايد التهاني بمناسبة شهر رمضان ، متمنيًا للشعب الليبي التقدم والسلام والاستقرار،.

من جانبها ، أعربت المنقوش، عن خالص شكرها وامتنانها للتهنئة الكريمة بمناسبة الشهر الكريم ، متمنية لدولة الإمارات العربية حكومة وشعباً كل التقدم والاستقرار والازدهار.

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