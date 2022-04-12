تحشيد روسي مستمر شرق أوكرانيا.. وتحذيرات من سقوط ماريوبول

أعلن الجيش الأوكراني أن ذخائره تنفد، فيما يستعد لـ”معركة أخيرة” في مدينة ماريوبول المدمرة جنوب شرقي البلاد، والتي تحاصرها القوات الروسية منذ أكثر من أربعين يومًا، وحذر الجيش الأوكراني من هجوم روسي وشيك شرق البلاد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن روسيا أكملت تقريبًا حشد قواتها لشن هجوم جديد على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، متوقعًا بدء القتال الفعلي في هاتين المنطقتين في أقرب وقت، لكنه نوّه بأن الجيش الأوكراني مستعد للتصدي للهجوم الجديد.

أكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، من جانبه، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في ماريوبول، مضيفًا أن قواته ستكثف جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بشكل كامل.

وأشار ممثل الجيش الانفصالي إدوارد باسورين، إلى أن آخر المدافعين الأوكرانيين الذين يتراوح عددهم بين ألف وخمسمائة وثلاثة آلاف يتركزون حاليا في مصنعين ضخمين.

ولفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو إلى نواب برلمان كوريا الجنوبية، إلى أن “ماريوبول دمرت بالكامل وهناك عشرات الآلاف من القتلى”.

وأعرب مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن اعتقاده بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس لكن واشنطن لا تعتقد مع ذلك أن هذا التحرك بداية هجوم جديد في المنطقة.

وطلب زيلينسكي من “سيول” مساعدة بلاده بما تمتلكه من أسلحة وتكنولوجيا عسكرية متنوعة من الطائرات إلى الدبابات، بما يساهم في منع روسيا من مهاجمة دول أخرى.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القصف الروسي استمر في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، محذرة من استخدام القوات الروسية للذخائر الفوسفورية في ماريوبول مع احتدام القتال للسيطرة عليها، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتجهيز بمساعدة الاستخبارات البريطانية لمزاعم كاذبة جديدة بشأن عنف روسي ضد المدنيين.

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