ليبيا نيوز

المنفي يشدد على ضرورة توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتجنيبها أي تجاذبات سياسية.

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 ابريل 2022 ( وال ) –     شدد رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي”  على ضرورة توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتجنيبها أي تجاذبات سياسية.

            جاء ذلك  خلال لقائه أمس  رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد، وذلك لبحث آخر الخطوات المتخذة بشأن توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.   وحسب بيان  نشره المجلس الرئاسي على الفيسبوك تناول اللقاء  ايضا حلحلة المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل الهيئة ، ومن ضمنها إحالة الباب الثاني، وإحالة مكافآت المتعاونين مع الهيئة عن الأشهر الماضية، 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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