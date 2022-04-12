بوريل: روسيا مسؤولة عن تفاقم أزمة الغذاء والجوع في العالم

حمّل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، روسيا مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء والتسبب بجوع في العالم، من خلال حربها على أوكرانيا، لاسيما من خلال قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج.

اتهم بوريل بصورة مباشرة الجيش الروسي “بزرع القنابل في الحقول الأوكرانية وقصفها وتدميرها، فيما تحاصر السفن الحربية الروسية عشرات السفن المحملة بالقمح، منددًا بمحاولات موسكو تصوير العقوبات الغربية على أنها “مسؤولة عن ندرة السلع الغذائية وارتفاع الأسعار”.

وتتزامن تصريحات بوريل مع تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس.

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