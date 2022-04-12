ليبيا نيوز

بسبب فاغنر.. الاتحاد الأوروبي يوقف جزءا من التدريبات في مالي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيوقف جزءًا من التدريبات التي يقدمها للقوات المسلحة في مالي؛ بسبب عدم وجود ضمانات من المجلس العسكري الحاكم، بعدم تدخل المتعاقدين الروس في هذا العمل.

أشار بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، إلى أن قرار التوقيف يشمل بصورة أساسية التشكيلات، التي تركز على وحدات القوات المسلحة بالحرس الوطني في مالي، مرجعًا السبب إلى تدخل مجموعة فاغنر الروسية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يغادر البلاد.

ومن المرجح أن يؤجج القرار القلق الدولي بشأن أجل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعثتي الاتحاد الأوروبي بعد أن بدأت فرنسا وحلفاؤها الانسحاب من مالي، في وقت سابق من هذا العام.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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