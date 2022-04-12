بسبب فاغنر.. الاتحاد الأوروبي يوقف جزءا من التدريبات في مالي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيوقف جزءًا من التدريبات التي يقدمها للقوات المسلحة في مالي؛ بسبب عدم وجود ضمانات من المجلس العسكري الحاكم، بعدم تدخل المتعاقدين الروس في هذا العمل.

أشار بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، إلى أن قرار التوقيف يشمل بصورة أساسية التشكيلات، التي تركز على وحدات القوات المسلحة بالحرس الوطني في مالي، مرجعًا السبب إلى تدخل مجموعة فاغنر الروسية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يغادر البلاد.

ومن المرجح أن يؤجج القرار القلق الدولي بشأن أجل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعثتي الاتحاد الأوروبي بعد أن بدأت فرنسا وحلفاؤها الانسحاب من مالي، في وقت سابق من هذا العام.

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