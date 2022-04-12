البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

استكمالاً لإجراءات الإطاحة بسلفه عمران خان بحجب الثقة عن حكومته، في خضم أزمة سياسية عصفت بالبلاد؛ انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسًا للوزراء، بحصوله على مائة وأربعة وسبعين صوتا من إجمالي الأصوات البالغ ثلاثمائة واثنين وأربعين.

وتعهد شريف بعد التصويت، في أول كلمة له أمام البرلمان، بمعالجة أزمة اقتصادية أدت إلى وصول الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وإلى رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عقود، ووعد بإطلاق حقبة جديدة من التنمية.

وقبل دقائق فقط من التصويت؛ قدم نواب من حزب خان استقالة جماعية من مجلس النواب؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة المتوقّع من قبل خصومه السياسيين.

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