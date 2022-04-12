ليبيا نيوز

الخارجية الأمريكية تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصليتها في شنغهاي بسبب تفشي كورونا.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن 12 أبريل 2022 (وال) – أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة قنصليتها في شنغهاي وسط تفشي متزايد لفيروس كورونا والإجراءات المثيرة للجدل المعمول بها للحد منه.

   وقالت الوزارة في بيان أمس الإثنين إن الأمر ينطبق أيضا على “جميع أفراد عائلات” الموظفين الأمريكيين “بسبب زيادة حالات كوفيد-19 وتأثير القيود المتعلقة باستجابة جمهورية الصين الشعبية”.

   وكانت الوزارة قد أصدرت تحذيرا بشأن السفر يحث المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى الصين.

   وحذرت الوزارة كذلك من السفر إلى هونج كونج وإقليم جيلين وشنغهاي بسبب قيود كوفيد-19.

   وتشهد الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عامين.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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