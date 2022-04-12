الخارجية الأمريكية تأمر بعض موظفيها بمغادرة قنصليتها في شنغهاي بسبب تفشي كورونا.

واشنطن 12 أبريل 2022 (وال) – أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة قنصليتها في شنغهاي وسط تفشي متزايد لفيروس كورونا والإجراءات المثيرة للجدل المعمول بها للحد منه.

وقالت الوزارة في بيان أمس الإثنين إن الأمر ينطبق أيضا على “جميع أفراد عائلات” الموظفين الأمريكيين “بسبب زيادة حالات كوفيد-19 وتأثير القيود المتعلقة باستجابة جمهورية الصين الشعبية”.

وكانت الوزارة قد أصدرت تحذيرا بشأن السفر يحث المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى الصين.

وحذرت الوزارة كذلك من السفر إلى هونج كونج وإقليم جيلين وشنغهاي بسبب قيود كوفيد-19.

وتشهد الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عامين.

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