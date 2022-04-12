رغم القمع.. تجدد الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في السودان

تجددت الاحتجاجات، الاثنين، في السودان، حيث تجمعت حشود من المتظاهرين في أجزاء من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للتعبير عن رفضها لاحتمال تجدد الحكم العسكري.

وقطع المتظاهرون طرقًا رئيسة وأحرقوا الإطارات وقرعوا الطبول ورددوا قصائد ثورية، رغم الإجراءات الأمنية القمعية التي أودت بحياة اربعة وتسعين شخصا حتى الآن، وأدت إلى إصابة الآلاف، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان.

وأفطر المحتجون في الخرطوم في الشارع، مثلما فعلوا في احتجاجات كبرى الأسبوع الماضي، فيما زادت أعدادهم بعد غروب الشمس كما شوهدت احتجاجات في مدن رئيسة أخرى، منها بحري وأم درمان وبورتسودان ومدني والأبيض.

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