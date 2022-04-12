أوكرانيا.. استمرار عمليات الإجلاء واتهامات لروسيا باحتجاز مدنيين

ذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أنه تم إجلاء أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسين شخصًا من مدن البلاد، عبر ممرات إنسانية، الاثنين، مضيفة أن بينهم خمسمائة وستة وخمسين شخصًا من مدينة ماريوبول المحاصرة.

واتهمت المسؤولة الأوكرانية روسيا باحتجاز مدنيين، بينهم صحافيون ونشطاء ومسؤولون منتخبون، قسريًا في سجون على الأراضي الروسية، دون أن تسوق دليلاً على هذه المزاعم، فيما نفت روسيا مرارًا استهداف المدنيين.

وفي سياق متصل، حذر أحد مساعدي رئيس بلدية ماريوبول، من انخفاض أعداد الأشخاص الذين غادروا المدينة، مرجعًا السبب إلى إبطاء القوات الروسية عمليات التفتيش قبل المغادرة.

وذكر أن حوالى عشرة آلاف شخص ينتظرون الفحص من قبل تلك القوات.

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