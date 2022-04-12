الحكومة التونسية توقف تصدير الخضار والفواكه للحد من ارتفاع الأسعار

أعلنت وزارة التجارة التونسية، الثلاثاء، عن وقف تصدير الخضار والفواكه لأجل غير محدد.

وأفاد مسؤول الإعلام في وزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس للأنباء، بأن وقف التصدير يهدف للحد من ارتفاع الأسعار الملحوظ في الآونة الأخيرة حيث تضاعفت أسعار بعض الخضار مع حلول شهر رمضان.

وشمل القرار منع تصدير البطاطا والفلفل و والطماطم والبصل بالإضافة لبعض الخضار والفواكه.

وصدرت تونس عام 2021 ما قيمته 44.4 مليون دولار، استحوذ السوق الليبي على أغلبها وفقا لبيانات حكومية.

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