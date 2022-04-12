بن شرادة لــ “وال” : أعضاء مجلس الدولة باللجنة المشتركة لإعداد قاعدة دستورية يتوجهون إلى القاهرة

طرابلس 12 أبريل 2022 (وال)- أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أن أعضاء المجلس الذين تم التصويت على اختيارهم ممثلين لعضوية اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، للتوصل إلى صياغة لقاعدة دستورية، سيتوجهون اليوم إلى القاهرة للقاء نظرائهم من مجلس النواب الــ 12، الذين تم تشكيلهم بناء على مخرجات اللجنتين المشكلتين من الأعلى والنواب، وانبثق عنها التعديل الدستوري الثاني عشر.

وقال بن شرادة في اتصال مع وكالة الأنباء الليبة اليوم الثلاثاء، إن “اجراءات سفر ممثلي المجلس الأعلى للدولة باللجنة المذكورة، قد اتخذت بشأن تسهيل سفرهم إلى العاصمة المصرية اليوم للقيام بالمهمة”.

يذكر أن أعضاء اللجنة الممثلين للمجلس الأعلى للدولة الذين تم اختياره في الــ 14 من مارس الماضي هم: فوزية كروان، وآمال الصلابي، وزينب شتي، وفتح الله السريري، وأحمد يعقوب، وشعبان بوستة، وكامل الجطلاوي، وعبد الكريم العبيدي، وموسى فرج، وعبد القادر حويلي، وشكري لامين، ومحمد عبد الهادي. (وال)

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