وزارة الشباب تناقش أوجه التعاون المشترك مع المنظمة العربية للمرأة

القاهرة 13 أبريل 2022 (وال) -ألتقت وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب، مع المدير العام لمنظمة المرأة العربية فادية كيوان، بمقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة، وضم اللقاء مديرتي التخطيط والبرامج والدراسات والأبحاث بالمنظمة.

وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، ووضع خطة عمل مشتركة تستهدف بناء قدرات الشابات، وتبادل الخبرات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الوزارة لدعم وتمكين الشابات بعموم التراب الليبي.(وال القاهرة) ن ط / س خ.

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