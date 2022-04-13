فريق مشترك يناقش افاق التعاون بين المركز الوطني للأرصاد الجوية و وزارة الموارد المائية .

طرابلس 12 ابريل 2022 م ( وال ) عقد الفريق المشترك للتعاون بين المركز الوطني للأرصاد الجوية و وزارة الموارد المائية اجتماعا يوم أمس تم خلاله وضع مسودة اتفاق للتعاون العلمي .

من خلال استفادة وزارة المالية من نشرات وتقارير المركز الوطني للارصاد الجوية وخاصة في مجال المياه وتوفيرها والاستفادة من كميات الامطار .

ويذكر أن وزارة الموارد المائية تعمل جاهدة لحل مشكلة المياه التي تعاني منها عدد من المدن الليبية من خلال التعاقد لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر بمدن طرابلس، بنغازي، و مصراتة حسب السعة التصميمية المطلوبة.

إضافة إلى التعاقد لإعداد الدراسات وتنفيذ محطة تحلية المرصص بسعة 40 ألف متر مكعب يوميا قابل للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب يوميا.