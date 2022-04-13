صنع الله يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا التعاون المشترك.

طرابلس 12 ابريل 2022م ( وال ) – بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ” مارك اندري فرنس ” فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المسائل وسبل وفرص التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح ” مارك ” أن برنامج الامم المتحدة الانمائي يهدف الى توسيع نشاطه في ليبيا، حيت قام بفتح فروع له في العديد من المناطق والبلديات، مؤكدا بأن العنصر الوطني هو العنصر الاساسي لتنفيذ برامجه المستهدفة خلال المدة القادمة.

من جهته ثمن رئيس المؤسسة ” مصطفى صنع الله ” الجهود التي يقوم به برنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا، مضيفا بان المؤسسة وشركائها ائتلاف (ريبسول، توتال، أو ام في و ايكونور) كان لها شراكة مميزة وتعاون كبير مع برنامج الامم المتحدة الانمائي خلال السنوات الماضية وتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من البرامج في مناطق عمليات شركة اكاكوس كما شملت قطاع المياه والصحة والتدريب وصيانة المرافق التعليمية ودعم الشباب وغيرها من البرامج التي غطت مناطق الجبل الغربي والزاوية ومنطقة اوباري وما جاورها.

وتعتبر المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها ائتلاف ريبسول، احد اكبر ممولي برنامج الامم المتحدة في ليبيا خلال السنوات الماضية.

واشاد ” مارك ” في نهاية اللقاء بدور رئيس مجلس ادارة المؤسسة في المحافظة على وحدة قطاع النفط وهذه المؤسسة العريقة واستمرار اداء دورها الوطني في المحافظة على استمرار تدفق النفط رغم ضعف التمويل ورغم الصعوبات الجمة التي تواجه عملياتها النفطية.

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