ليبيا نيوز

عميد بلدية صبراته يدعوا مديرية الامن إلى توفير الحماية الأمنية لمجمع عيادات العلالقة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

صبراته 12 ابريل 2022م ( وال ) – اتفق عميد بلدية صبراته ” محمد الحسلوك ” مع مديرية الأمن بالمدينة على توفير الحماية الأمنية لمجمع عيادات العلالقة على مدار الساعة وذلك للتصدي لأي خروقات قد تحدث بالمجمع.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمجمع عيادات العلالقة ولقائه بالكوادر الطبية العاملة به  وذلك على خلفية بعض التجاوزات الأمنية التي حدثت اثناء ممارستهم لعملهم بالمجمع.

حيث أكد ” الحسلوك ” على تضامنه وقوفه التام ودعمه للكوادر الطبية الوطنية العاملة بالمؤسسات الصحية، داعيا الجميع إلى تجاوز كل العقبات التي تواجه مسيرة البناء والعطاء التي تشهدها بلدية صبراته .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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