ليبيا نيوز

جهاز الشرطه القضائية يقيم مأدبة افطار للنزلاء الاجانب بمؤسسة الاصلاح والتأهيل الجديدة .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 12 ابريل 2022 (وال) – اقام جهاز الشرطه القضائية التابع لوزارة العدل بمؤسسة الاصلاح والتأهيل مأدبة افطار للنزلاء من جنسيات عربيه وافريقيه بحضور ذويهم.      وقال مدير ادارة العلاقات العامة والناطق الاعلامي لجهاز الشرطه القضائية  العميد  ” احمد ابوكراع  لوكالة الانباء الليبية ”   التقينا اليوم بمناسبة اقامة مأدبة افطار جماعي بمؤسسة الاصلاحح والتأهيل قاطع ب والذي اشرف عليها مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل قاطع ب المقدم  ” انيس البركي ”     بهدف  لم شمل جميع النزلاء بذويهم بهذه المناسبة العظيمة شهر رمضان المبارك   حيث تناولوا وجبة الافطار واقامة صلاة المغرب جماعة .

 وأوضح ابوكراع  ان المأدبة استهدفت  النزلاء   من جنسيات عربية وافريقية ، وانها ستعمم على بقية المؤسسات للم شمل النزلاء باسرهم  في هذه الايام العظيمة .

وال.. 

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وكالة الأنباء الليبية

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