جهاز الشرطه القضائية يقيم مأدبة افطار للنزلاء الاجانب بمؤسسة الاصلاح والتأهيل الجديدة .

طرابلس 12 ابريل 2022 (وال) – اقام جهاز الشرطه القضائية التابع لوزارة العدل بمؤسسة الاصلاح والتأهيل مأدبة افطار للنزلاء من جنسيات عربيه وافريقيه بحضور ذويهم. وقال مدير ادارة العلاقات العامة والناطق الاعلامي لجهاز الشرطه القضائية العميد ” احمد ابوكراع لوكالة الانباء الليبية ” التقينا اليوم بمناسبة اقامة مأدبة افطار جماعي بمؤسسة الاصلاحح والتأهيل قاطع ب والذي اشرف عليها مدير مؤسسة الاصلاح والتأهيل قاطع ب المقدم ” انيس البركي ” بهدف لم شمل جميع النزلاء بذويهم بهذه المناسبة العظيمة شهر رمضان المبارك حيث تناولوا وجبة الافطار واقامة صلاة المغرب جماعة .

وأوضح ابوكراع ان المأدبة استهدفت النزلاء من جنسيات عربية وافريقية ، وانها ستعمم على بقية المؤسسات للم شمل النزلاء باسرهم في هذه الايام العظيمة .

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