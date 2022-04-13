روسيا: المزاعم الأميركية حول هجوم كيماوي محتمل في أوكرانيا غير صحيحة

نفت روسيا المزاعم الأميركية التي تتحدث عن إمكانية استخدامها الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا، وقالت إن هذه المعلومات مضللة، وأكدت تدميرها آخر مخازنها الكيماوية في عام 2017.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن متطرفين أوكرانيين يستعدون لترويج مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية، وأشارت إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ينشر معلومات مضللة.

ودعت السفارة، في ختام بيانها، واشنطن؛ إلى الكف عن نشر مثل هذه المعلومات والأكاذيب الغير صحيحة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أبدى قلق بلاده من لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا.

يذكر أن وزارة الدفاع الأوكرانية قالت في 12 أبريل الجاري إنها تحقق في قضية استخدام روسيا أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول.

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