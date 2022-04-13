السلطات الفرنسية تجمد 23,7 مليار يورو من الأموال الروسية

قالت السلطات الفرنسية إنها جمدت حتى 12 أبريل الجاري 23,7 مليار دولار من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية إلى أن الحصة الأكبر من هذه الأموال والتي تبلغ 22.8 مليار دولار كانت للمصرف المركزي الروسي في فرنسا.

كما أكدت مصادرة 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة، بالإضافة لمصادرة عقارات بقيمة 573,6 مليون دولار ، و4 سفن شحن و4 يخوت تصل قيمتها إلى أكثر من 125,2 مليون يورو، و6 طائرات هيلوكوبتر تتجاوز قيمتها 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو من الأعمال الفنية.

وأوضحت السلطات الفرنسية مصادرتها 33 عقارًا، من بينها 19 شركة مدنية عقارية، بالإضافة إلى استعدادها لمصادرة 10 عقارات أخرى.

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