ليبيا نيوز

السلطات الفرنسية تجمد 23,7 مليار يورو من الأموال الروسية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت السلطات الفرنسية إنها جمدت حتى 12 أبريل الجاري 23,7 مليار دولار من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية إلى أن الحصة الأكبر من هذه الأموال والتي تبلغ 22.8 مليار دولار كانت للمصرف المركزي الروسي في فرنسا.

كما أكدت مصادرة 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة، بالإضافة لمصادرة عقارات بقيمة 573,6 مليون دولار ، و4 سفن شحن و4 يخوت تصل قيمتها إلى أكثر من 125,2 مليون يورو، و6 طائرات هيلوكوبتر تتجاوز قيمتها 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو من الأعمال الفنية.

وأوضحت السلطات الفرنسية مصادرتها 33 عقارًا، من بينها 19 شركة مدنية عقارية، بالإضافة إلى استعدادها لمصادرة 10 عقارات أخرى.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك