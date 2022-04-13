روسيا تؤكد استسلام 1,026 جنديا أوكرانيا في ماريوبول

أكدت وزارة الدفاع الروسية استسلام 1,026 جنديا أوكرانيا من مشاة البحرية الأوكرانية، من بينهم 162 ضابطًا في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وأشارت إلى أن الجنود المستسلمين يتبعون اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكرانية، وقالت إن عملية الاستسلام تمت بالقرب من مصنع إيليتش للحديد والصلب.

وأوضحت أن الهجمات الناجحة التي شنتها القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية كانت السبب وراء استسلام هذا العدد الكبير من الجنود الأوكرانيين.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قد أعلن، في وقت سابق، استسلام أكثر من جندي أوكراني في ماريوبول، وحثّ الجنود المتحصنين بمصنع إيليتش للحديد والصلب على الاستسلام.

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