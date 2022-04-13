ليبيا نيوز

المجلس الاعلى للدولة يعبر عن فخره بالموقف الذي اتخذه المنتخب الليبي للمبارزة برفضة المنافسة امام فريق الاحتلال الصهيوني ضمن بطولة العالم في دبي.

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    طرابلس 13 ابريل 2022  م ( وال ) –  عبر  المجلس الاعلى للدولة  عن فخره  بالموقف الذي اتخذه  المنتخب الليبي للمبارزة  برفضة  المنافسة مع فريق  الاحتلال  الصهيوني ضمن مشاركته  في بطولة  العالم  المقامة في دبي  ، معتبرا   أن المشاركة مع منتخب الاحتلال  هي بمثابة  اعتراف بهذا الكيان  الغاصب لآرض القدس وخيانة للقضية الفلسطينية .

 وأشاد المجلس  في الوقت ذاته  في بيان أصدره  بهذا الخصوص على موقعه على الفيسبوك اليوم الأربعاء بالأداء المميز الذي قدمه  المنتخب وبلوغه الدور النهائي  وتحقيق نتائج  مشرفة في  هذه البطولة . 

….( وال ) …..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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