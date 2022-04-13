المجلس الاعلى للدولة يعبر عن فخره بالموقف الذي اتخذه المنتخب الليبي للمبارزة برفضة المنافسة امام فريق الاحتلال الصهيوني ضمن بطولة العالم في دبي.

طرابلس 13 ابريل 2022 م ( وال ) – عبر المجلس الاعلى للدولة عن فخره بالموقف الذي اتخذه المنتخب الليبي للمبارزة برفضة المنافسة مع فريق الاحتلال الصهيوني ضمن مشاركته في بطولة العالم المقامة في دبي ، معتبرا أن المشاركة مع منتخب الاحتلال هي بمثابة اعتراف بهذا الكيان الغاصب لآرض القدس وخيانة للقضية الفلسطينية .

وأشاد المجلس في الوقت ذاته في بيان أصدره بهذا الخصوص على موقعه على الفيسبوك اليوم الأربعاء بالأداء المميز الذي قدمه المنتخب وبلوغه الدور النهائي وتحقيق نتائج مشرفة في هذه البطولة .

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