بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كامل أهدافها

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقال إن ما يحدث في أوكرانيا مأساوي إلا أن بلاده لم يكن أمامها أي خيار آخر.

وأشار إلى أن موسكو ستتصدى لجميع المحاولات الرامية إلى عزل روسيا وروسيا البيضاء عن العالم، ودعا إلى تعزيز التكامل بين البلدين لمواجهة العقوبات المفروضة عليهما.

وبرر الرئيس الروسي سبب التدخل العسكري في أوكرانيا برغبة موسكو في إنقاذ الناس في منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا، واتخاذ إجراءات لضمان أمن روسيا، ووعد بتحقيق العلمية العسكرية التي وصفها بالعملية النبيلة لجميع أهدافها.

جاءت تصريحات بوتين في وقت تشتد فيه المعارك في مدينة ماريبول المحاصرة، حيث أعلنت القوات الانفصالية السيطرة على مينائها.

من جانبه، قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو إن روسيا تشن قصفا مستمرا على المنطقة، وأشار إلى منع القوات الروسية المدنيين من مغادرة المدينة بسياراتهم الخاصة، وأكد تلقيه تقارير تتحدث عن استخدام أسلحة كيماوية في المدينة.

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يحدث في أوكرانيا بالإبادة الجامعية، أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ فقد دعا الدول إلى تقديم المزيد من الأسلحة؛ من أجل فك الحصار عن فك الحصار عن ماريبول.

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