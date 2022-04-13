الرئيس الألماني يلغي زيارته إلى أوكرانيا

ألغى الرئيس الألماني فرانك شتاينماير زيارته المقررة إلى كييف رفقة رؤساء دول البلطيق؛ لعدم ترحيب أوكرانيا به بسبب تقاربه مع روسيا.

وكان الرئيس الألماني قد قدم اقتراحًا للرئيس البولندي أندريه دودا حول رغبته بزيارة كييف مع عدد من رؤساء دول البلطيق؛ من أجل إرسال رسالة قوية للتضامن الأوروبي مع أوكرانيا، إلا أن عدم ترحيب كييف بالأمر دفعه إلى إلغاء الزيارة.

من جهة أخرى، قال السفير الأوكراني في برلين إن كييف تنتظر زيارة المستشار الألماني وأعضاء الحكومة أكثر من زيارة الرئيس الذي يعد منصبه فخريًا، وذلك نظرا لحاجة بلاده لمن يستطيع أخذ قرارات بالدعم والمساعدة.

يُذكر أن الرئيس الألماني معروف بتقاربه مع روسيا منذ توليه وزارة الخارجية في حكومة ميركل، ودعمه مشروع الغاز نورد ستريم-2 المثير للجدل.

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