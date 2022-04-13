ليبيا نيوز

الرئيس الأوكراني يعرض مبادلة صديق بوتين بجنود أوكرانيين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على روسيا صفقة تبادل تقوم على تسليم رئيس المعارضة الموالية لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك لروسيا مقابل الإفراج عن عدد من الجنود الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، في رسالة مصورة، إن جهاز الأمن الأوكراني ألقى القبض في علمية خاصة على ميدفيدتشوك رئيس “منصة المعارضة من أجل الحياة”، وذلك بعد فراره من الإقامة الجبرية، وتواريه عن الأنظار منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعد فيكتور ميدفيدتشوك أحد الأصدقاء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهدد في وقت سابق كييف بالرد على ملاحقاتها لصديقه الملياردير باتهامات تتعلق بالفساد، قد يواجه فيها عقوبة السجن لـ 15 عامًا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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