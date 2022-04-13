الرئيس الأوكراني يعرض مبادلة صديق بوتين بجنود أوكرانيين

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على روسيا صفقة تبادل تقوم على تسليم رئيس المعارضة الموالية لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك لروسيا مقابل الإفراج عن عدد من الجنود الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، في رسالة مصورة، إن جهاز الأمن الأوكراني ألقى القبض في علمية خاصة على ميدفيدتشوك رئيس “منصة المعارضة من أجل الحياة”، وذلك بعد فراره من الإقامة الجبرية، وتواريه عن الأنظار منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعد فيكتور ميدفيدتشوك أحد الأصدقاء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهدد في وقت سابق كييف بالرد على ملاحقاتها لصديقه الملياردير باتهامات تتعلق بالفساد، قد يواجه فيها عقوبة السجن لـ 15 عامًا.

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