عقبات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة في الباكستان

أكد مفتاح إسماعيل أحد مساعدي رئيس الحكومة الباكستانية الجديدة شهباز شريف، والمرشح لتولي وزارة المالية وجود عقبات كبيرة في طريق الحكومة.

وقال، في تصريحات صحافية، إن رئيس الوزراء المقال عمران خان ترك وراءه حالة من الفوضى، تتمثل في اقتصاد يعاني من عجز هائل.

وأشار إلى أن استئناف المحادثات المعلقة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في يوليو 2019؛ سيكون من أولويات الحكومة الجديدة.

يذكر أن البنك المركزي الباكستاني أصدر قرارًا طارئًا الأسبوع الماضي رفع بموجبه أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 250 نقطة أساس.

وتعد هذه الزيادة أكبر زيادة منذ عقود، وحدثت بسبب تدهور توقعات التضخم، وزيادة المخاطر على الاستقرار الخارجي، بالإضافة إلى الحالة الضبابية السياسية المحلية.

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