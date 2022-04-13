إيران تستدعي القائم بأعمال أفغانستان في طهران، وتوقف الخدمات القنصلية في كابول

أعلنت إيران استدعاء القائم بأعمال أفغانستان في طهران، عقب قيام متظاهرين أفغان برشق سفارتها في كابول وقنصليتها في هرات بالحجارة.

وقالت السفارة الإيرانية، في بيانٍ رسمي، إنها ستوقف خدماتها القنصلية في أفغانستان حتى إشعار آخر، وحمّلت حركة طالبان مسؤولية حماية وأمن موظفيها والدبلوماسيين الموجودين في البلاد.

جاء بيان السفارة ليُناقض كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الذي أكد استمرار عمل جميع البعثات الدبلوماسية في أفغانستان.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في أفغانستان عقب انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض لاجئين أفغان لإهانات واضطهادات في إيران.

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