ليبيا نيوز

ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

واشنطن  13 أبريل 2022 م ( وال ) –  ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1969.76 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1975.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.46 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 0.7 بالمئة إلى 972.51 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 2398.15 دولار للأوقية.

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وكالة الأنباء الليبية

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