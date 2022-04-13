الفيضانات تودي بحياة 45 إنسانا في جنوب أفريقيا

أودت الفيضانات التي ضربت إقليم كوازولو-ناتال الساحلي بحياة أكثر من 45 شخصًا بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية والمنازل الموجودة في المنطقة.

وقال مسؤولون حكوميون إن الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة التي ضربت الإقليم أدت إلى تدمير العديد من المنازل والطرق، وتشريد العشرات من السكان.

وحذرت من استمرار هطول الأمطار، وتوقعت وقوع المزيد من الضحايا.

من جانبها، قالت هيئة الإغاثة في الإقليم إن فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء الناس من المناطق التي شهدت انهيارات طينية.

يُذكر أن أضرارًا كبيرة لحقت بميناء ديربان الذي يعد أكبر محطة شحن في أفريقيا، حيث غمرت الطرق السريع المحيط به، وسحبت مياه الفيضانات حاويات الشحن بعيدًا عنه.

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