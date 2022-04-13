تحذيرات أممية من تعرض ملايين الصوماليين للمجاعة

قالت ممثلة برنامج الأغذية لارا فوسي إن ملايين الصوماليين يواجهون خطر المجاعة بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف في بلادهم، وتأخر الأمطار.

وأشارت إلى أن البلاد أصبحت على شفير كارثة إنسانية، وأوضحت أن صغار السن هم الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.

وأكدت تضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية منذ بدء العام الجاري، بسبب استمرار الجفاف وتأخر الأمطار.

وقالت إن برنامج الأغذية لا يملك الموارد الكافية لمساعدة الجميع، موضحة أن التبرعات لم تغط سوى 4% من التبرعات المطلوبة للعملية الصومالية.

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