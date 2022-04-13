ليبيا نيوز

تحذيرات أممية من تعرض ملايين الصوماليين للمجاعة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت ممثلة برنامج الأغذية لارا فوسي إن ملايين الصوماليين يواجهون خطر المجاعة بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف في بلادهم، وتأخر الأمطار.

وأشارت إلى أن البلاد أصبحت على شفير كارثة إنسانية، وأوضحت أن صغار السن هم الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.

وأكدت تضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية منذ بدء العام الجاري، بسبب استمرار الجفاف وتأخر الأمطار.

وقالت إن برنامج الأغذية لا يملك الموارد الكافية لمساعدة الجميع، موضحة أن التبرعات لم تغط سوى 4% من التبرعات المطلوبة للعملية الصومالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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