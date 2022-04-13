ليبيا نيوز

ماكرون ينفي عقده اتفاق مع ساركوزي لدعمه في الانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الأخبار التي انتشرت مؤخرًا والتي تحدثت عن وجود اتفاق بينه وبينه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لدعمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مقابل الحصول على نفوذ سياسي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تحدثت عن هذا الاتفاق بعد إعلان ماكرون عن استعداده لإنشاء تحالفات جديدة من أجل مواصلة إصلاح فرنسا.

ومن المتوقّع أن يساعد دعم ساركوزي في جذب بعض الناخبين الذين صوتوا للمرشحة المحافظة فاليري بيكريس في الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه قد يبعد ناخبي اليسار الذين سيعتبرون الأمر بمثابة ميل ماكرون لساركوزي المحافظ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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