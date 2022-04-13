ماكرون ينفي عقده اتفاق مع ساركوزي لدعمه في الانتخابات الرئاسية

نفى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الأخبار التي انتشرت مؤخرًا والتي تحدثت عن وجود اتفاق بينه وبينه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لدعمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مقابل الحصول على نفوذ سياسي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تحدثت عن هذا الاتفاق بعد إعلان ماكرون عن استعداده لإنشاء تحالفات جديدة من أجل مواصلة إصلاح فرنسا.

ومن المتوقّع أن يساعد دعم ساركوزي في جذب بعض الناخبين الذين صوتوا للمرشحة المحافظة فاليري بيكريس في الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه قد يبعد ناخبي اليسار الذين سيعتبرون الأمر بمثابة ميل ماكرون لساركوزي المحافظ.

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