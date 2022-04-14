ليبيا نيوز

رئيس الحكومة يتفقد سير العمل بوزارة الخدمة المدنية .

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 13 ابريل 2022م ( وال )- تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” ظهر اليوم الأربعاء سير العمل بوزارة الخدمة المدنية   .

 

  وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن ” الدبيبة ” بحث خلال اجتماع ضم وزير الخدمة المدنية المكلف ، ووكلاء ومدراء الادارات بالوزارة ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عددا من الملفات منها مسألة تنظيم الوظيفة العمومية ، والإفراجات المالية ، والملاكات الوظيفية للعاملين بقطاعات الدولة.

    وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع إن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد حالت دون نمو القطاع الخاص وتوفر فرص العمل ، مشددًا على إن الاسهاب في التعيينات من كافة القطاعات دون احتياج حقيقي لابد أن يتوقف  .

   وأكد ” الدبيبة ” خلال الاجتماع  على ضرورة استيعاب الموظفين الحقيقين والعاملين ، من خلال حلول تضعها الوزارة لتنظيم الوظائف الزائدة عن الحاجة ووضع الضوابط اللازمة لذلك  .

  …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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