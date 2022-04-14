السلطات الأميركية تعتقل المشتبه به في إطلاق النار بمترو أنفاق نيويورك

ألقت السلطات الأميركية -الأربعاء- القبض على شخص يشتبه في إطلاقه النار على ركاب عربة مترو أنفاق في منهاتن بمدينة نيويورك.

وأوضحت شرطة نيويورك أن المشتبه به، فرانك جيمس، قد وقع في قبضة السلطات بمساعدة السكان بعد بحث لأكثر من يوم كامل، وسيواجه تهمة انتهاك قانون يحظر الهجمات على وسائل النقل العام.

وصرحت مفوضة الشرطة بالمدينة أن المشتبه به والبالغ من العمر 62 عاماً قد اعتقل من قبل 9 مرات في نيويورك و 3 مرات في نيوجيرسي، فيما أفاد مسؤولون بأنه إذا أدين في هجوم الثلاثاء، فقد يواجه عقوبة السجن لمدى الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن 10 أشخاص قد أصيبوا في الحادثة بالرصاص، منهم 5 أسعفوا إلى المستشفى وحالتهم حرجة، فيما أصيب 13 آخرون بصعوبة في التنفس بسبب قنبلة دخانية رماها المشتبه به وأيضاً بسبب التدافع للهروب من عربة المترو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا