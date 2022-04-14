حكم بالسجن خمس سنوات على قرصان معلوماتي أمريكي عاون كوريا الشمالية في العملات الرقمية .

نيويورك 13 ابريل 2022 م (وال) ــــ قضت محكمة فدرالية في نيويورك أمس الثلاثاء بسجن قرصان معلوماتية أمريكي وخبير في العملات المشفرة لمدة تزيد عن خمس سنوات بعدما اعترف بأنه مذنب بالتآمر لخرق قوانين الولايات المتحدة ، وتقديمه نصائح مالية لكوريا الشمالية للتحايل والتهرب من العقوبات الدولية باستخدام العملات الورقية .

واعترف فيرجيل غريفيث (39 عاما) بالتهم الموجهة إليه من أجل تخفيف عقوبته التي كان من الممكن أن تصل إلى السجن لفترة 20 سنة .

وعمل غريفيث سابقًا في مؤسسة إثيريوم فاونديشن، وهي منظمة غير ربحية تختص في تكنولوجيا العملات الرقمية.

وقال المدعي العام في محكمة مانهاتن الفدرالية “داميان ويليامز” في بيان إن المحكمة قضت بسجن غريفيث لمدة 63 شهرا .

وأضاف أن (كوريا الشمالية تشكل من دون أدنى شك تهديدا لأمننا القومي، وقد أثبت النظام بيونغ يانغ، مرارا وتكرارا أن لا شيء يمنعه من انتهاك قوانيننا)

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