برعاية الأمم المتحدة: انطلاق مشاورات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة بالقاهرة لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات.

القاهرة 13 أبريل م2022 (وال) – أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا مساء اليوم الأربعاء حول انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة بتيسير الأمم المتحدة في القاهرة.

وحسب البيان؛ فقد اطلقت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز وبرعاية الأمم المتحدة، في القاهرة اليوم مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.

وقالت وليامز في كلمتها الافتتاحية، بالاجتماع بأن “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.”

وأضافت المستشارة الخاصة في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين، “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت.”

وأعربت وليامز عن امتنانها للدعم المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وذّكر بيان البعثة الأممية بأن المستشارة الخاصة وليامز قد أعلنت في الـ3 من مارس الماضي عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية .

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