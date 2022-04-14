ليبيا نيوز

الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تبحث إعادة تفعيل المصانع المتوقفة.

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 ابريل 2022م ( وال ) – بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ” جمال النويصري ” مع مدير الشركة التونسية للخدمات العامة إعادة تفعيل المصانع المتوقفة بالتعاون مع القطاع الخاص .

كما ناقش اللقاء أوجه التعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين بدولة ليبيا وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

حيث أبدت الشركة التونسية للخدمات العامة رغبتها في تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة تفعيل المصانع المتوقفة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

… ( وال ) …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك