الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تبحث إعادة تفعيل المصانع المتوقفة.

طرابلس 13 ابريل 2022م ( وال ) – بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ” جمال النويصري ” مع مدير الشركة التونسية للخدمات العامة إعادة تفعيل المصانع المتوقفة بالتعاون مع القطاع الخاص .

كما ناقش اللقاء أوجه التعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين بدولة ليبيا وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

حيث أبدت الشركة التونسية للخدمات العامة رغبتها في تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة تفعيل المصانع المتوقفة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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