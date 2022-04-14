مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة يناقش بمقر الهيئة بطرابلس مستجدات موسم الحج القادم .

طرابلس 13 ابريل 2022 (وال)- عقد مجلس ادارةالهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة اجتماعا بمقر الهيئة بطرابلس ،خصصه لمناقشة المستجدات بشأن موسم الحج بعد اعلان وزارة الحج السعودية عن عدة اجراءات بشأن موسم الحج، برفع اعداد الحجاج للموسم القادم الى مليون حاج على مستوى الدول العربية والعالم الإسلامي بنسبة 85% من الخارج و15% من داخل السعودية.

وأكد نائب رئيس الهيئة صبري البوعيشي ان الخطوة الاولى بالنسبة للحجاج الليبيين ستكون بفرز الأعمار وبما يتفق واعلان وزارة الحج السعودية التي حددت ان الاعمار المسموح لهم بالحج بخمس وستون عاما،و ان الهيئة بصدد الاعداد لتشكيل فروع وتنسيقيات على مستوى ليبيا،بتشكيل ستة فروع وستة تنسيقيات .

وأكد البوعيشي انه حسب الإعلان السعودي فان نسبة الحجاج الليبيين ستكون ” 40% ” من نسبة الحجاج في السنوات الماضية، وهي سبعة الاف حاج ، مؤكدا ان الهيئة حريصة على البدء في ترتيبات موسم الحج مبكرا .

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