أميركا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن أسلحة ثقيلة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار.

وأشار إلى أن حزمة الأسلحة الجديدة ستشمل أنظمة وطلقات مدفعية، ناقلات جند مدرعة، وزوارق دفاع غير مأهولة.

وحدد الأسلحة التي ستقدمها بلاده بـ 11 طائرة هليكوبتر من طراز مي 17، 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ميلمتر، و40 طلقة مدفعية، بالإضافة إلى 40 ألف طلقة مدفعية، و200 ناقلة جند مدرعة، و300 طائرة مسيرة من طراز سويتش بليد.

وأكد الرئيس الأميركي استمرار بلاده في دعم الشعب الأوكراني، وأشار إلى دور العتاد الأميركي المقدم في مساعدة أوكرانيا في الوقوف في وجه الهجوم الروسي.

يذكر أن المساعدات الجديدة رفعت قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى 2,5 مليار دولار منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا