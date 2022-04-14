دوري أبطال أوروبا : تأهيل فريقا مانشستر سيتي و ليفربول للدور نصف النهائي

طرابلس 13 أبريل 2022 م (وال)- تأهل فريق ” مانشستر سيتي ” الإنجليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع مضيفه ” أتلتيكو مدريد ” الإسباني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب “واندا ميترو بوليتانو” ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وكان مانشستر سيتي قد حسم مباراة الذهاب بفوز صعب بهدف دون مقابل سجله اللاعب ” كيفن دى بروين ” في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب” الاتحاد ” ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن جهة أخرى حسم التعادل الإيجابي موقعة ” ليفربول ” الإنجليزي ضد نظيره ” بنفيكا ” البرتغالي بثلاثة أهداف لكلا الفريقين والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب “أنفيلد” بإنجلترا.

وتقدم اللاعب ” إبراهيما كوناتي ” مدافع ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة 21، فيما تعادل اللاعب ” جونزالو راموس ” للفريق البرتغالي في الدقيقة 32 , و في الشوط الثاني سجل البرازيلي ” روبرتو فيرمينو ” ثنائية لصالح ليفربول في الدقائق 55 و 65 , كما سجل الفريق بنفيكا هدفين عبر اللاعب ” رامون يارمتشوك ” في الدقيقة 73 و اللاعب” وداورين نونيز ” في الدقيقة 82.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ليفربول بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي بملعب ” بنفيكا ” بالبرتغال، لتكون مجموع المباراتين 6-4 لصالح ليفربول.

وبهذه النتيجة يلتقى كلا من : ليفربول مع فياريال ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.