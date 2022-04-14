أستراليا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت أستراليا، في 14 أبريل الجاري، فرض عقوبات مالية على 14 شركة حكومية روسية بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ماريس بين، في بيان رسمي، إن قائمة العقوبات على روسيا ستتسع لتشمل شركة روس إلكترونيكا المسؤولة عن إنتاج حوالي 80 % من مكونات الإلكترونية الروسية، وشركة السكك الحديدية الروسية، وشركات مرتبطة بالدفاع مثل كاماز لصناعة الشاحنات، شركتي الشحن سيفماش ويونايتد شيب بيلدينغ كورب.

كما شملت قائمة العقوبات الأسترالية الجديدة 600 شخص، معظمهم من القطاع المصرفي الروسي، والمنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

يذكر أن أستراليا قامت، في وقت سابق، بتقديم معدات دفاعية وإمدادات إنسانية لأوكرانيا، وحظرت صادرات الألومنيا وخامات الألمنيوم إلى روسيا.

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