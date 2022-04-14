أضرار كبيرة تصيب الطرادة الصاروخية موسكفا.. والسبب انفجار ذخائر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض الطرادة الصاروخية الروسية ” موسكفا” لإصابات جسيمة بعد انفجار ذخائر على متنها.

وقالت إن الانفجار أدى إلى دمار جزء كبيرة من السفينة التي تعد أهم سفينة روسية موجودة في أسطول البحر الأسود.

وأكدت إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة، وفتحها تحقيقًا في سبب الحريق الذي أدى إلى انفجار الذخائر الموجودة على متنها.

من جهة أخرى، قال مسؤول أوكراني إن الجيش الأوكراني استهدف الطرادة العملاقة بصاروخين تسببا في نشوب حريق وانفجار الذخائر الموجودة على متنها، دون أن يقدم أي دليل على صحة كلامه.

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