مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة يستعرض مع اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية (256) مؤهل علمي في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية

طرابلس 14 ابريل 2022م ( وال ) – استعرض مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة الدكتور ” عبد الله عبد الجليل ” مع اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية (256) مؤهل علمي في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ه أمس” عبد الجليل ” بديوان المركز وحضره مدير إدارة المعادلات بالمركز ا ومندوب إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمع خلاله لأهم وأبرز ملاحظات أعضاء اللجنة والتي تضمنت جملة من الملاحظات العلمية والإجرائية التي من شأنها تساعد على سرعة إنجاز المؤهلات العلمية،

وأوضح مدير عام المركز ورئيس اللجنة، في كلمة بالمناسبة على أهمية عمل اللجنة في ظل النمو السريع في مؤسسات التعليم العام والعالي والتي تفرض على القائمين والمشرفين على هذه المؤسسات ان يولوا اهتماما كبيرا لصالح جودة التعليم والتعلم ومخرجاته.

وحث ” عبد الجليل ” في كلمته أعضاء اللجنة إلى ضرورة التدقيق والمراجعة للمؤهلات العلمية سواء المحلية أوالخارجية، مؤكدا أن عمل المركز مهم وذات اختصاص يستند إلى إجراءات علمية صحيحة تقوم على وجوب توافر شروط محددة يجب أن يستوفيها المؤهل العلمي لأغراض المصادقة أو المعادلة.

ويُشار ، أن اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية، هي لجنة معنية بمعادلة الشهادات الجامعية والعليا الصادرة عن مُؤسسات تعليمية من خارج الدولة الليبية، وتضم اللجنة في عضويتها عدد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بالجامعات الليبية وذو الخبرة السابقة في شؤون ضمان الجودة والإعتماد..

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