روسيا تكثف هجماتها شرق أوكرانيا.. وتسيطر على ميناء ماريوبول

كثفت القوات الروسية هجومها على الجنوب والشرق الأوكراني بعد انسحابها من الشمال، وشددت خناقها على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أكثر من 40 يوما.

وتسعى روسيا للسيطرة على ماريوبول بالكامل بعدما سيطرت على مينائها، لتكون أول مدينة أوكرانية كبرى تسقط في يدها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 13 أبريل استسلام 1,026 جندي من مشاة البحرية، وأشارت إلى أن المقاومة الأوكرانية انحسرت إلى حدود منطقة آزوفستال الصناعية التي يتحصن فيها آخر الجنود الأوكرانيون المدافعون عن المدينة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تسعى إلى تدمير المدينة انتقامًا من الهزائم التي تعرضت لها في الشمال، وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الأميركي جو بايدن المساعدات المالية والدفاعية الإضافية التي ستقدمها واشنطن لكييف.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف إن بلاده ستعتبر المركبات الأميركية والمركبات التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي تنقل أسلحة على أراضيها أهدافًا عسكرية مشروعة.

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